Руководитель фирмы «Танкверт» решил переименовать ее после скандала 1 15.04.2019, 18:38

Ранее название вызвало возмущение у Россельхознадзора.

Руководитель компании "Танкверт" Юрий Воскресенский заявил, что переименует свою фирму, название которой вызвало возмущение у Россельхознадзора.

"С учетом ранимости и тонкой душевной организации руководителя Россельхознадзора нами было принято решение о переименовании компании", — приводит его слова tut.by.

Воскресенский сообщил, что компания "Танкверт" была зарегистрирована в августе 2018 года и занялась оптовой продажей молочной продукции. О сходстве названия с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта руководитель фирмы с иронией поясняет: "Совпадение".

Директор компании заявляет, что Россельхознадзор не имеет никаких оснований подозревать его компанию, а также 36 других белорусских предприятий в "лжетранзите". По его словам, ведомство не проводило полноценное расследование, чтобы иметь основания для его обвинения. По словам Воскресенского, продукцию заводов, которую Россия запретила для поставок, компания возит в Казахстан — с перегрузкой в Москве. Все поставки, мол, подтверждаются документами. Компания доставляет груз в Москву, а в Казахстан его везут уже российские перевозчики.

"В международной товарно-транспортной накладной CMR есть такая графа №17 "следующий перевозчик". В ней обозначены реквизиты российских перевозчиков, доставляющих продукцию по месту следования. Если у Россельхознадзора есть вопросы, он должен потребовать CMR и разбираться уже со следующими перевозчиками, а не с нами", — уверен Воскресенский.

15 апреля он обратился по официальным каналам в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и к послу России в Беларуси Михаилу Бабичу. Он просит защитить белорусских производителей "от незаконных требований Россельхознадзора" и подчеркивает, что действия российского ведомства наносят "невосполнимый ущерб интеграции наших стран".

Итсочник: tut.by

Напомним, 12 апреля в Россельхознадзоре заявили, что обнаружили 37 компаний, участвующих в "ложном транзите" из Беларуси через территорию России в Казахстан и Кыргызстан.

В "черном" списке оказались три компании Юрия Воскресенского — "Танкверт", "Кидс Молл" и "Эль Монте". Эти компании также занимаются оптовой продажей молочной продукции.