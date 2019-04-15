Канада ввела дополнительные санкции против режима Мадуро 15.04.2019, 18:35

Ранее Канада внесла в санкционные списки 70 венесуэльских граждан, в том числе и Мадуро.

Власти Канады внесли еще 43 гражданина Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-службу Миннистерства иностранных дел Канады.

В ответ на попытки режима Николаса Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима.

"В соответствии с законом об "особых экономических мерах" глава МИД Канады Кристия Фриланд объявила о целенаправленных санкциях против 43 лиц, ответственных за ухудшение ситуации в Венесуэле. Они являются высокопоставленными чиновниками режима Мадуро, региональными губернаторами и / или непосредственно вовлечены в деятельность, подрывающую демократические институты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Оттава внесла в санкционные списки 70 венесуэльских граждан, в том числе и Мадуро.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные США не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

Кроме того, верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Как сообщалось, Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.