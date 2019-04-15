Financial Times: Над Россией сгущается экономический мрак 2 15.04.2019, 18:50

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Простые россияне живут в нужде.

В начале апреля на помпезной церемонии Владимир Путин открыл завод «Мерседеc-Бенц» в часе езды к северу от Москвы и в присутствии высшего руководства компании предсказал, что автомобили, на которых давно ездит он сам и его министры, придутся россиянам по вкусу, пишет Financial Times (перевод - inosmi.ru).

«И ваш покорный слуга, и многие коллеги пользовались и до сих пор еще пользуются автомобилями „Мерседеc", которые зарекомендовали себя как автомобили высшего качества во всем мире. У российских автолюбителей мерседесы точно будет пользоваться популярностью», — заключил глава государства.

В популярности сомневаться не приходится, но будут ли мерседесы простым россиянам по карману? Это вряд ли, как явствует из отчета российской статистической службы, опубликованного всего за несколько дней до того, как Путин восхитился роскошными седанами класса Е.

Свыше трети россиян не могут позволить себе купить более одной пары обуви в год, а 12% вообще живут в домах без туалета. При этом почти половина населения не может позволить себе даже недельного отпуска.

Отчет лишний раз подчеркнул сгущающийся над Россией экономический мрак. Последние пять лет экономика почти не растет, реальные доходы падают, инфляция остается высокой, налоги ползут вверх, а социальные пособия постоянно ужимаются.

Несмотря на высокие цены на нефть и оживление на рынках товаров, правительство раскошеливаться не спешит. Это говорит о том, что пять лет западных санкций и постоянная угроза новых не могли не сказаться на российской экономике объемом в 1,5 триллиона долларов.

Сокращение государственных расходов подстегнуло опасения по поводу роста неравенства. В прошлом году 89% финансовых активов страны были сосредоточены в руках 3% богатейших россиян, сообщается в докладе Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, опубликованном на прошлой неделе.

И если 23 самых богатых человека страны в первом квартале этого года увеличили свое состояние на 22,3 миллиарда долларов, то простым россиянам, опирающимся на реальную экономику, сводить концы с концами становится все труднее.

«Наши пенсии вдвое ниже московских, а цены в магазинах даже выше, — жалуется Галина Михайловна, пенсионерка из поселка Шаховская — это в 140 километрах к западу от Москвы. — Разве это справедливо?».

Народное недовольство из-за падения уровня жизни растет, и для путинской администрации это насущная проблема. Прошлогодние реформы, увеличившие пенсионный возраст на пять лет, за которыми последовало повышение НДС до 20%, вызвали гнев по всей стране. Из-за них рейтинг доверия президента даже упал до рекордно низкого уровня.

«Наша экономика никуда не годится, — говорит Павел Ушаков, первый секретарь Коммунистической партии в Шаховской. — Люди живут впроголодь».

«Даже просто купить обувь и одежду — это уже нелегко. Денег у людей нет, а цены в магазинах заоблачные», — говорит он.

По статистике, средняя месячная зарплата в Шаховской не превышает 40 тысяч рублей (порядка 600 долларов). По этому показателю район занимает одно из последних мест в Подмосковье, а в самой столице средняя зарплата вдвое больше.

По данным Росстата, у 53% российских семей нет денег на непредвиденные траты вроде домашнего ремонта или срочного лечения. Подобные исследования проводится раз в два года. Последнее прошло в сентябре — всего было опрошено порядка 60 тысяч семей.

Путин в курсе опроса, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако в обоснованности его выводов усомнился.

«Почему речь идет именно об обуви, я понять не могу, видимо это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, и чем-то это объясняется, — сообщил Песков. — Я склонен не рассматривать подобные доклады с прикладной точки зрения, — они больше носят академический характер».

Шаховская мало чем отличается от других посёлков, расположенных дальше часа езды от больших российских городов. Он застроен пятиэтажками из серого бетона, которые часто украшают обвисшие ржавые балконы или деревянные террасы, покрытые облупленной краской.

Станция Шаховская — последняя остановка электричек из Москвы на своем направлении. Те из жителей поселка, кто ездит на работу в столицу, тратят на дорогу по шесть часов в день.

«У нас здесь тоже есть „мерседесы", — заявил глава местной администрации Замир Гаджиев. — Тот опрос я видел, но мне кажется, что у нас таких проблем нет».

Гаджиев уже потратил на благоустройство поселка 200 миллионов рублей (3 миллиона долларов). Разбиваются парки с фонтанами, проводится уличное освещение. Есть планы построить стадион, кемпинг и туннель под железнодорожной магистралью, которая разрезает поселок пополам.

«Конечно, некоторым приходится сложнее, чем другим, — говорит Гаджиев. — Полной справедливости не бывает. Качество жизни всегда отличается».

В этом году экономика России вырастет всего на 1,4%, заявил на прошлой неделе Всемирный банк против прежних, более оптимистичных прогнозов. В марте Москва заявила, что прекратит публиковать ежемесячные данные о реальных доходах и пересмотрит методы подсчета.

Елена Комарова, директор школы Шаховской, признает, что финансирование могло быть и лучше. Тем не менее, уверяет она, большинство семей — а всего в школе 800 учеников — понимает: такова ситуация.

«Все всё понимают, ничего тут не попишешь. Так зачем тратить силы впустую?— рассуждает она. — Жизнь бывает непростой. Но надо быть оптимистом и верить, что всё наладится».

В своем ежегодном обращении Владимир Путин, — пребывающий у руля страны с 2000 года, — уделил внимание народному недовольству, пообещав увеличить пособия по уходу за ребенком и жилищные субсидии, а также ввести новые налоговые послабления для семей. Всего эти меры казне обойдутся в 3 миллиарда долларов в год.

Реальные доходы простых россиян по сравнению с 2013 годом и без того упали на 13%, однако правительство благодаря ограничению расходов и намерениям сберечь плоды высоких цен на нефть завершило прошлый год с профицитом бюджета в 41 миллиард долларов.

«Они платят деньги судьям, платят спецслужбам. А все природные богатства продают в другие страны. Простым россиянам не остается вообще ничего», — заключает Ушаков.