Перед молебном у администрации Лукашенко задержали Вячеслава Косинерова

Перед молебном у администрации Лукашенко задержали Вячеслава Косинерова1
- 15.04.2019, 19:01
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Активиста и его жену арестовали на подходе к администрации диктатора.
В Минске накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого арестован активист Вячеслав Косинеров и его жена Марина.
Об этом Косинеров успел сообщить на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, к новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.
4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.
12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.