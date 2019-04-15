Перед молебном у администрации Лукашенко задержали Вячеслава Косинерова 1 15.04.2019, 19:01

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Вячеслав Косинеров

Активиста и его жену арестовали на подходе к администрации диктатора.

В Минске накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого арестован активист Вячеслав Косинеров и его жена Марина.

Об этом Косинеров успел сообщить на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, к новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.