закрыть
15 апреля 2019, понедельник, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Перед молебном у администрации Лукашенко задержали Вячеслава Косинерова

1
  • 15.04.2019, 19:01
  • 1,654
Вячеслав Косинеров

Активиста и его жену арестовали на подходе к администрации диктатора.

В Минске накануне молебна за избавление Беларуси от лукавого арестован активист Вячеслав Косинеров и его жена Марина.

Об этом Косинеров успел сообщить на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, к новому молебну «Избавь нас от лукавого» возле администрации Лукашенко по адресу Карла Маркса, 38 призвала партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс.

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат – места расстрела жертв сталинских репрессий. Было снесено и вывезено около 100 крестов.

12 апреля власти уничтожили еще 50 крестов в Куропатах.


популярное за неделю

Мнение

Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Провинциальный неудачник оставит после себя забор
Провинциальный неудачник оставит после себя забор Владимир Халип
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться Пресс-секретарь БПЦ
Крыж
Крыж Сяргей Ваганаў