Интернет за железным занавесом Галя Койнаш

15.04.2019, 19:50

Что придумали в России.

Если в РФ все же примут законопроект, прошедший 11 апреля уже второе чтение. И хотя согласно документу интернет будет заблокирован якобы лишь в случае угрозы для России или блокировки российской сети из-за границы, нет четкого определения того, что именно может представлять такую угрозу.

Законопроект об «изоляции Рунета» официально предложил Андрей Клишас, российский сенатор, который с 2014 года находится под санкциями США и ЕС за активную поддержку агрессии РФ против Украины. Проект привел к протестам в нескольких городах РФ 10 марта этого года, включая крупный, по российским меркам, марш в Москве. Тем не менее, документ принят во втором чтении и вряд ли верхушка пойдет на попятную. Да и зачем, если законодательство предоставит ещё одно мощное оружие против свободы слова и доступа к информации, скрываемой властями?

Законопроект предполагает создание автономного российского сегмента интернета, который может быть отрезан от всемирной паутины. Все провайдеры РФ будут вынуждены за свой счет установить техническое оснащение для контроля трафика в сети. Пока им придется искать деньги, Роскомнадзор – эффективный цензор страны – будет контролировать их деятельность. Роскомнадзор сможет блокировать или разблокировать вебсайты, что пока в приказном порядке должен будет исполнять провайдер.

В случае некой неопределенной «угрозы» российские власти смогут использовать подобные технические средства для эффективной изоляции российского интернета, пропуская лишь те сегменты мировой сети, которые они посчитают необходимыми.

После вторжения и аннексии Крыма Россия закрыла или захватила украинские медиа, а также преследует как журналистов, так и гражданских активистов за высказывания неугодных мнений и репортажи о репрессиях в зоне российской оккупации. Крымская правозащитная группа давно сообщает о повсеместной блокировке отдельных украинских вебсайтов и медиа, а также резко осуждает законопроект, который может, по их словам, установить глобальную цензуру интернета в Крыму.

Законопроект усилит и без того существенную (и репрессивную) роль Роскомнадзора и расширит рамки полномочий властей, позволяя вновь опустить «железный занавес», ограждающий от информации из-за рубежа. Так как в своей нынешней форме этот законопроект не дает детальной информации о том, чем может являться существенная угроза инфраструктуре России – то есть главное условие для занавеса – не может быть и настоящей защиты от превышения новых полномочий, которые он предусматривает.

Галя Койнаш, «Новое время»