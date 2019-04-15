В изоляторе не приняли передачу для Николая Статкевича 19 15.04.2019, 20:08

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Николай Статкевич

Жену политика вытолкали из изолятора и выбили из рук телефон.

У жены политика, руководителя Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича Марины Адамович сотрудники центра изоляции правонарушителей не приняли продуктовую передачу для ее мужа, причем сделали это в грубой форме, передает «Радыё Рацыя».

По словам женщины, ее буквально вытолкали из центра изоляции правонарушителей:

- Вытолкнули не взяв передачу для Николая, выбив у меня из рук мобильный телефон и угрожая мне уголовным преследованием на основании того, что я потребовала объяснить, на каком основании они не принимают продукты, которые не входят в перечень запрещенных в соответствии с постановлением их же министерства . Яблоки, например, апельсины, твердый сыр. Могу назвать фамилию, дежурный капитан Никулин.

Марина Адамович сказала, что будет обжаловать подобные действия охраны.

Напомним, что Николай Статкевич осужден на 15 суток ареста за призыв к молебну в защиту мемориала жертвам сталинских репрессий в Куропатах, в котором по приказу властей начался снос крестов.