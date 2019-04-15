Впервые в мире ученые напечатали «живое» сердце 7 15.04.2019, 20:25

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Фото: Amir Cohen

Ученые считают, что в течение ближайших десяти лет можно будет напечатать любой орган для пересадки.

Ученые из Тель-Авивского университета впервые напечатали биологическое сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Сердце было создано в лаборатории профессора Таля Двира. Специалисты напечатали около десяти сердец размером около двух с половиной сантиметров. Для создания органов использовали клетки человека и 3D-принтер.

В результате получилось идентичное с настоящим "живое" сердце. Его клетки продолжают развиваться. Позже органы планируют пересадить животным, чтобы проверить функциональность органа.