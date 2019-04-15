В Барановичах помолились в знак солидарности с защитниками Куропат 3 15.04.2019, 20:57

Фото: Александр Швед

Молитва состоялась около Креста страданий.

Члены «Народной громады» и демократические активисты убрали территорию возле Креста жертвам насилия 1939-1953 годов, а потом устроили совместную молитву, пишет Intex-Press.

Мероприятие состоялось 14 апреля около Креста страданий, который стоит на месте бывшей тюрьмы НКВД «Кривое колесо».

— Все время за нами наблюдали сотрудники милиции. На 8 активистов — 8 милиционеров, — рассказал Intex-press Александр Швед, один из участников мероприятия.

По его словам, информацию о проведении молитвы он разместил в соцсетях, и сотрудники милиции, по-видимому, именно оттуда узнали о мероприятии. Никого из участников молитвы милиционеры не задерживали.

Фото: Александр Швед