Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился из-за пожара 15.04.2019, 21:05

1,444

Фото: lemonde.fr

Об этом сообщили очевидцы пожара.

В Париже загорелся собор парижской Богоматери.

В результате пожара шпиль собора парижской Богоматери обрушился, сообщает Le Monde и Le Figaro со ссылкой на очевидцев.

Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году.