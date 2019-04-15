Пожарные назвали возможную причину пожара в Нотр-Дам де Пари
- 15.04.2019, 21:17
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В соборе Парижской Богоматери велись реставрационные работы, которые и могли послужить причиной пожара.
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, предположительно, были работы по реставрации здания. Об этом сообщает французское издание Cnews со ссылкой на парижских пожарных, передает РБК.
В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. Работы должны были завершить к 2022 году, стоимость реставрации оценивалась в €6 млн.
Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter написала, что пожарные пытаются справиться с огнем. «В соборе Нотр-Дам в Париже страшный пожар. Пожарный департамент пытается справиться с пламенем. Мы вместе с католической церковью Парижа. Я призываю всех не нарушать оцепление, установленное в целях безопасности», — сообщила она.