Пожарные назвали возможную причину пожара в Нотр-Дам де Пари 15.04.2019, 21:17

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Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

В соборе Парижской Богоматери велись реставрационные работы, которые и могли послужить причиной пожара.

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, предположительно, были работы по реставрации здания. Об этом сообщает французское издание Cnews со ссылкой на парижских пожарных, передает РБК.

В ходе реставрации вокруг собора были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. Работы должны были завершить к 2022 году, стоимость реставрации оценивалась в €6 млн.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter написала, что пожарные пытаются справиться с огнем. «В соборе Нотр-Дам в Париже страшный пожар. Пожарный департамент пытается справиться с пламенем. Мы вместе с католической церковью Парижа. Я призываю всех не нарушать оцепление, установленное в целях безопасности», — сообщила она.