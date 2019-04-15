Леонид Судаленко: Нужно не на субботники людей загонять, а поощрять волонтерство 15.04.2019, 21:35

Леонид Судаленко

Объявленный субботник юрист называет принуждением к бесплатному труду.

20 апреля в Беларуси объявлен днем республиканского субботника, правительство определило, кто, где и как в эту субботу будет трудится бесплатно. Ситуацию с субботниками комментирует praca-by.info правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Объявленный субботник юрист называет принуждением к бесплатному труду и призывает активнее развивать волонтерство. Бесплатная работа во всем мире является добровольной и ее выполняют волонтеры. Такая работа уважаема и поощряема в обществе, ведь люди безвозмездно тратят свое время на общественно значимые цели, не зависимо от того, какую работу они выполняют либо какую оказывают услугу. И главное, волонтеры сами решают, что, когда и как им сделать.

«Проводимые у нас субботники давно не излучают искреннего энтузиазма людей, так как превратились в казенно-обязательные мероприятия. Давайте вернемся к постановлению правительства, которое за нас определило, что, когда и как мы должны делать! Нам предлагается два варианта – работа на рабочих местах и благоустройство населенных пунктов. И оба варианта несут в себе принуждение!», - заявил Судаленко.

По предписанию Правительства руководители госорганизаций обязаны, цитата: «принять личное участие в субботнике с выездом на свою малую родину». Представьте себе начальника, родившегося вне Беларуси. Как ему выполнить это предписание? Еще одним примером принуждения к труду инспектор называет удержание из зарплат работников, для которых суббота является рабочим днем. И хотя в Постановлении идет ссылка на согласие работников, размер таких удержаний предписано определять коллективами работников.

- Представьте ситуацию. Рабочий не дал согласия на удержание либо согласился только на часть. А коллектив ему заявляет – 100% дневной получки на стол! Как ему быть, что делать, если опять же, в конце года трудовой контракт заканчивается. У кого повернется язык в условиях временной занятости сложившуюся ситуацию назвать искренним энтузиазмом?, - добавил профсоюзный юрист, - в какую бы красивую идеологическую обертку власть не пыталась упаковать коллективный бесплатный труд, такое типично советское явление как субботники должно уйти в небытие. Только различные формы добровольного волонтерства вызывают уважение во всем мире. Нужно не на субботники людей загонять, а поощрять волонтерство, - добавил он.

Если вы столкнулись с принуждением к участию в субботнике или с принудительным удержанием сумм, обращайтесь в независимый профсоюз РЭП. Наша юридическая служба рассмотрит каждое обращение.