Трамп предложил компании Boeing переименовать модель 737 MAX 2 15.04.2019, 21:40

Ни один другой продукт Boeing не пострадал так, как 737 MAX, считает президент США.

Компании Boeing необходимо устранить неисправности и продолжить выпуск самолетов серии 737 MAX под новым названием. Такое мнение высказал 15 апреля в своем Twitter президент США Дональд Трамп, передает gordonua.com.

"Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я стал президентом). На месте Boeing я бы внес исправления в модель 737 MAX, добавил некоторые дополнительные прекрасные функции и выпустил самолет под новым именем. Ни один другой продукт компании не пострадал так, как этот. Но, опять же, черт возьми, откуда мне знать?" – написал Трамп.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Джакарты в Пангкал Пинанг, пропал с радаров почти сразу после взлета. Лайнер упал в Яванское море. На борту находилось 189 человек, спасатели не обнаружили выживших.

10 марта 2019 года через шесть минут после взлета в Аддис-Абебе разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX.

4 апреля президент корпорации Деннис Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS.