«Отправили сюда, несмотря на четырехлетнего ребенка» 15.04.2019, 21:49

Иллюстрационное Фото

Источник: tut.by

История деревенской учительницы на распределении.

Галя Гайшманова родилась в Мстиславле. Девушке 22 года, она окончила Могилевский государственный университет имени Кулешова. Она мечтала стать журналистом, но уже почти год отрабатывает распределение учителем русского языка в белорусскоязычной деревенской школе под Белыничами (где учатся всего 34 ребенка). А еще у Гали есть четырехлетняя дочь Юля, которая сейчас вынуждена жить с бабушкой, пока мама отрабатывает распределение. Tut.by поговорил с Галей о деревенских детях, зарплате, газетах (которые заставляют выписывать) и маминой тоске по маленькой Юле.