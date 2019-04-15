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«Отправили сюда, несмотря на четырехлетнего ребенка»

  • 15.04.2019, 21:49
Иллюстрационное Фото
Источник: tut.by

История деревенской учительницы на распределении.

Галя Гайшманова родилась в Мстиславле. Девушке 22 года, она окончила Могилевский государственный университет имени Кулешова. Она мечтала стать журналистом, но уже почти год отрабатывает распределение учителем русского языка в белорусскоязычной деревенской школе под Белыничами (где учатся всего 34 ребенка). А еще у Гали есть четырехлетняя дочь Юля, которая сейчас вынуждена жить с бабушкой, пока мама отрабатывает распределение. Tut.by поговорил с Галей о деревенских детях, зарплате, газетах (которые заставляют выписывать) и маминой тоске по маленькой Юле.


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