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«Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

  • 15.04.2019, 22:45

Третий тур чемпионата Беларуси по футболу завершился 15 апреля.

В Солигорске местный "Шахтер" со счетом 1:0 выиграл у "Слуцка". Эта победа позволила "горнякам" возглавить турнирную таблицу чемпионата Беларуси, передает euroradio.fm.

На втором месте оказалось брестское "Динамо". У него, как и у "Шахтера", девять очков, но солигорская команда не имеет ни одного пропущенного гола, а у брестчан их два.

Третье место в турнирной таблице занимает минское "Динамо", которое накануне обыграла "Городею".


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