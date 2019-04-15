Собор Парижской Богоматери: 10 фактов о легендарном здании 1 15.04.2019, 22:59

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Фото: tonkosti.ru

Интересные факты о знаменитом соборе Норт-Дам.

В понедельник, 15 апреля, в одной из главных культурных памяток Франции соборе Нотр-Дам вспыхнул пожар. В результате возгорания обрушился шпиль собора. По словам заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара, знаменитому произведению архитектуры нанесен "громадный ущерб".

“НВ” собрало десять интересных фактов о знаменитом соборе Норт-Дам.

1. На месте, где сейчас стоит собор, ранее была церковь Святого Стефана, однако ее разрушили норманны, которые вторглись во Францию. Позже рядом построили церковь, посвященную Божьей Матери. Спустя годы обе церкви пришли в сильный упадок и парижский епископ решил на этом месте воздвигнуть храм.

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD — Process Guy (@leistomania93) April 15, 2019

2. Строительство храма продолжалось почти два века: с 1163, когда король Людовик VII и Папа Александр III заложили первый камень в основание, до 1330 года.

3. Во время строительства была задумка, что помещение храма должно вместить всех жителей Парижа.

4. В соборе хранится терновый венец Иисуса Христа.

5. Фанаты Майкла Джексона, которые собрались на паперти собора в 2009 году, решили, что колокольный звон раздаётся в честь смерти певца. На самом деле, он сопровождал крестный ход к собору Сен-Северен.

6. Каждый год собор посещают 14 миллионов человек, он является одним из самых известных памятников в Европе.

7. Собор является главным “героем” произведения Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”.

8. В Нотр-Даме в течение почти девяти столетий короновали и венчали императоров, а также проводили отпевания монарших особ.

9. Собор стал местом заседания первого парламента Франции.

10. Строительство собора растянулось в связи с отсутствием финансирования.