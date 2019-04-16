Надежда Савченко вышла на свободу 7 16.04.2019, 7:40

4,411

Освобожден также экс-глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан.

В полночь с 15-го на 16 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых в терроризме внефракционного нардепа Надежду Савченко и экс-главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, сообщает gordonua.com.

После этого суд продолжил рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Рубан и Савченко присутствовали в зале, но не в стеклянном помещении.

Подозреваемые попросили перенести заседание.

Прокуроры прокомментировали: "На усмотрение суда".

Следующее заседание суд назначил на 7 мая.

Заседание началось 13 апреля, оно было отложено до 15 апреля из-за отсутствия адвокатов.

Срок содержания под стражей Савченко и Рубана истек в ночь на 16 апреля.

По версии следствия, Савченко и Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с бывшим главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Оба фигуранта дела с марта 2018 года находились под стражей. В августе Генпрокуратура сообщила о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана.

Савченко свою вину не признает. "Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются шуточные желания. Я хотела, но не пол-Киева, а Верховную Раду", – сказала Савченко в феврале 2019 года.

Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявлял, что его клиент был готов признать вину, чтобы его обменяли на двух украинских военных, которых удерживают боевики "ДНР". По словам Рыбина, после завершения расследования Рубан признавать вину не намерен.