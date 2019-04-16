Госдеп одобрил третий саммит США-КНДР 2 16.04.2019, 8:23

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Вашингтон хочет ускорить переговоры по проведению третьей встречи.

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил о необходимости проведения третьей встречи президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, сообщает nv.ua.

"Наши команды работают с северокорейцами, чтобы составить план и наметить путь вперед. Ким Чен Ын сказал, что хочет это сделать к концу года", - цитирует Помпео пресс-служба Госдепа.

Помпео отметил также, что в Госдепе хотят ускорить переговоры по проведению третьей встречи.

Напомним, второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР опровергли слова Трампа, заявив, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение".