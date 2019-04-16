Мать белорусского солдата: Армия заметает следы 20 16.04.2019, 8:40

4,031

Наталья Макоед пообщалась с сослуживцами сына.

21-летний солдат получил серьезные травмы в результате, как предварительно сообщается, падения с четвертого этажа казармы в военной части в столичном районе Уручье, сообщает «Белсат».

Выпал с четвертого этажа — все, что пока известно о причинах тяжелых травм 21-летнего Андрея Макоеда, который проходит службу в 120 гвардейской отдельной механизированной бригаде. Сейчас он находится в медикаментозной коме, состояние – стабильно тяжелое. Ему удалили часть поджелудочной железы и селезенки. Мать солдата, Наталья, смогла пообщаться с сослуживцами Андрея.

«Он мне сказал: «Наталья, никому не верьте, они заметают следы». И, мол, они будут делать все, чтобы прикрыть свою задницу. Рассказал также о некоторых случаях дедовщины, а также некоторые моменты, которые не мог рассказать в присутствии своего руководства», — говорит Наталья Макоед.

Как в воду глядел: Следственный комитет рассматривает версию «попытка самоубийства». Это уже чуть ли не традиция — так, в резонансном деле смерти Александра Коржича в ноябре 2017 года также вынесли подобный вердикт. Несмотря на то, что солдата нашли с майкой на голове, связанными руками и ногами. Вот и мать Андрея Макоед утверждает, что вариант попытки самоубийства — исключен.

«Все зависит от того, как себя ведут офицеры, командование части на месте. К сожалению, как любая бюрократическая система, а армия — это большая бюрократия, они скорее ориентируются на то, чтобы скрывать какую-то негативную информацию, чем на то, чтобы решать проблемы коренным образом», – говорит руководитель Belarus Security Blog Андрей Паротников.

Только за прошлый год произошли три смерти военнослужащих при очень смутных обстоятельствах. Руководство страны лишь демонстрирует намерение решить проблемы с инцидентами в армии.

«Проверки прокуратуры носят профилактический характер. Они ориентированы не столько на солдат, сколько на офицеров: показать, что никто больше ничего скрывать не будет. Но с другой стороны, прокуроры бывают раз в месяц в какой-то военной части, а проблемы остаются каждый день. Поэтому здесь очень большой вопрос к способности офицеров должным образом поддерживать правопорядок и дисциплину в отделениях», – добавляет Паротников.

И от решения этого вопроса зависит не только глобальная безопасность страны, но и жизни и здоровье абсолютно конкретных людей.