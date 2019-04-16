Святые реликвии уцелели при пожаре в Нотр-Дам де Пари 2 16.04.2019, 9:03

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Фото: Thibault Camus / AP

В соборе хранился терновый венец Христа.

Реликвии собора Норд-Дам де Пари, где в понедельник вечером начался пожар, находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на одного из пожарных сообщает телеканал France-Info (перевод – РБК).

В 20:20 по местному времени (21:20 по Минску) сотрудник экстренных служб, по его данным, заявил, что фрагмент Тернового венца Христа, который был доставлен в собор в 1239 году, находится в безопасности. Также сохранена туника короля Людовика IX Святого, уточняет Le Figaro со ссылкой на представителя собора.

Позже эту информацию со ссылкой на одного из священников собора, отца Фредерика, подтвердил в Twitter журналист издания Paris Match Николя Делесалль. Все ценности, находившиеся внутри собора, включая его сокровищницу и терновый венец, спасены, написал он. Представитель собора заявил изданию France-Info что реликвии лежат в сокровищнице, которая не пострадала от пожара.

Une bonne nouvelle : toutes les œuvres d’art ont été sauvées. Le trésor de la cathédrale est intact, la couronne d’épines, les saints sacrements. #NOTRE_DAME — Nicolas Delesalle (@KoliaDelesalle) 15 апреля 2019 г.

Затем о том, что все священные предметы остались целы, рассказала в своем Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 апреля 2019 г.

В пятницу, 12 апреля, уточняет Le Figaro, фрагмент тернового венца находился в ризнице. Как удалось спасти священные предметы, французские СМИ не поясняют.

Представитель собора Андре Фено ранее утверждал, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошел вечером 15 апреля. По предварительным данным, это произошло из-за проводившихся там реставрационных работ. В здании обрушился установленный в XIX веке шпиль и крыша, затем огонь перекинулся на северную башню собора.