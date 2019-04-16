Израиль применил новейшие сверхзвуковые ракеты для обхода С-300 в Сирии 16.04.2019, 9:37

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Зенитные системы были переброшены в Сирию из России.

В ходе субботнего удара по иранским военным объектам в Сирии ВВС Израиля впервые задействовали новейшую дальнобойную сверхзвуковую ракету класса "воздух - земля" Rampage. Об этом сообщает американское издание Defence blog со ссылкой на ряд источников, в числе которых – журналист Бабак Тагвай, пишет newsader.com.

По его словам, Израиль воспользовался этим орудием из-за угрозы со стороны передовых зенитных систем С-300ПМ-2, которые были переброшены Россией в Сирию прошлой осенью и, как предполагается, уже находятся в развернутом состоянии в районе Масияф, где происходила атака.

Особенность ракеты заключается в том, что она поражает цель с хирургической точностью с минимальным побочным ущербом. Точный диапазон ракеты неизвестен, однако израильские разработчики сообщали, что ее дальность превышает 100 километров.

Эта ракета весом в полтонны предназначена специально для прорыва современных средств ПВО и поражения хорошо защищенных объектов, таких как командные бункеры, зенитные батареи, склады с вооружением и базы материально-технического снабжения. Все израильские самолеты, включая F-15, F-16 и F-35, способны запускать данную ракету.

По данным журналиста, ракета была запущена с истребителя ВВС Израиля F-16I. Как утверждается, в результате ударов были уничтожены не только завод по производству ракет, как об этом сообщалось ранее, но также системы запуска артиллерийских и баллистических ракет.

Согласно открытым данным, Rampage – "воздушный" вариант наземной артиллерийской ракеты EXTRA, которая способна поражать наземные цели на расстоянии до 150 километров с помощью 120-килограммовой боеголовки, точность которой составляет до 10 метров.

Сообщалось, что ракета Rampage будет запущена в серийное производство в начале 2019 года. В Сети публиковались видеоролики с симуляцией запуска данной ракеты.

Очередная атака ВВС Израиля была совершена 13 апреля. С конца декабря – уже после после размещения Россией в Сирии систем С-300 и угроз применить их – Израиль провел не менее пять налетов в Сирии. В конце марта 27 марта ВВС Израиля обрушили удары на аэропорт Алеппо и близлежащую промышленную зону, уничтожив противодействовавшие им сирийские системы противовоздушной обороны, а также завод по производству высокоточных ракет. Как утверждалось, тогда для борьбы с ПВО израильтяне задействовали особые противорадиолокационные ракеты "Далила", предназначенные специально для борьбы с РЛС.

Остается неясным, как в этом контексте обстоит дело с переброшенными в Сирию системами С-300, которые, по заявлению российских военных, должны были препятствовать операциям Израиля. Ранее поступала противоречивая информация по этому поводу: с одной стороны, Москва высказывала недовольство квалификацией сирийских военных, которые так и не освоили управление комплексами С-300; с другой – российские СМИ писали о намерении развернуть эти системы уже весной 2019 года.

С-300 были транспортированы в Сирию после того, как сирийские военные сбили российский самолет-разведчик Ил-20, безуспешно целясь в израильский истребитель. Москва, тем не менее, Кремль возложил вину за это инцидент на Израиль, указав, что его самолеты якобы пытались "прикрыться" российским "Илом". Тель-Авив предъявил доказательства недостоверности таких утверждений и в произошедшем обвинил сирийцев.

Израиль неоднократно доказывал, что способен с легкостью нейтрализовать российские системы ПВО в Сирии без всяких потерь для себя. В ходе атак, которые ВВС Израиля совершили несколько месяцев назад, были ликвидированы порядка десяти батарей ПВО российского производства, в том числе российский "Панцирь-С" и китайский радар для обнаружения малозаметных самолетов. Последний, как предполагается, был ликвидирован новейшим малозаметным истребителем F-35.