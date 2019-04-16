Какие страны пристрастились к белорусскому спиртному 11 16.04.2019, 9:45

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«Лидером» в этом вопросе стала Россия.

Единственная торговая компания белорусского концерна «Белгоспищепром», работающая на территории Евросоюза, в прошлом году увеличила свои обороты более чем на 20%, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно годовой отчетности латвийской компании Belpisceprom, ее оборот по итогам 2018 года вырос на 22,2% до 6,6 млн евро. Чистая прибыль дистрибутора продукции государственных пищевых фабрик на рынке Евросоюза составила около 30 тысяч евро.

Компания Belpisceprom зарегистрирована в Риге в 2004 году и поставляет продукцию белорусских предприятий более чем в тысячу магазинов в странах Балтии (Maxima, Rimi, Cash & Carry PROMO, OG Elektra, Norfa, Depo и Kesko Senukai), а также продает ее через фирменный магазин в Риге.

В основном компания реализует продукцию своих учредителей — предприятий алкогольного холдинга «Минск Кристалл» и ОАО «Мозырьсоль». Она также представляет в Латвии изделия кондитерских фабрик Беларуси.

В том числе благодаря деятельности Belpisceprom, Латвия и Литва входят в пятерку крупнейших известных зарубежных потребителей белорусской алкогольной продукции.

Известных — потому что страна назначения экспорта большей части белорусского спиртного значится в данных Национального статистического комитета в графе «Страна не выяснена». В прошлом году в ней графе оказалось алкоголя на сумму 49,1 млн долларов.

Лидером по объему продаж, несмотря на почти 10% сокращение продаж, стала Россия. В эту страну было экспортировано продукции на 25,6 млн долларов.

На второе место вышел Казахстан, в котором было продано водок, ликеров и прочего алкоголя на 6,8 млн долларов (прирост – 77,5%). На третье место в результате почти 30% сокращения экспорта опустилась Украина – 3,9 млн долларов.

Латвия по объемам потребления крепкого алкоголя из Беларуси заняла в 2018 году четвертое место. Объем продаж составил 3,2 млн долларов, он вырос на 9,3% по сравнению с 2017 годом. Литва заняла пятое место с объемом продаж 2,7 млн долларов, и это больше на 19,7%, чем было годом ранее.