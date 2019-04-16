Верка Сердючка поедет на «Евровидение-2019» 16.04.2019, 10:25

Фото: Eurovision.tv

Звезда будет выступать в качестве гостя.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, поедет в Израиль на песенный конкурс «Евровидение» в качестве специального гостя. На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы, пишет korrespondent.net.

На официальной Instagram-странице украинского «Евровидения сообщают», что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай Toy.

Кроме этого, на сцене зрители смогут увидеть выступления победителей «Евровидения» Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри.

Специальным гостем «Евровидения-2019» будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-женщина". Также американская поп-звезда Мадонна официально подтвердила свое участие в вокальном шоу.

64-й конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Певица Maruv стала победительницей конкурса за право представлять.