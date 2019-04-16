Сергей Канашиц: Брест замахнулся на борисовское чемпионство всерьез 2 16.04.2019, 10:33

Ждет ли белорусский футбол смена лидера?

Журналист Сергей Канашиц вспоминает главный матч минувшего тура чемпионата Беларуси, анализирует проблемы БАТЭ, сравнивает брестское "Динамо" с лондонским "Арсеналом", пишет "Прессбол".

- Антураж в Борисове радовал: почти полные трибуны, громкие болельщики, довольно живенькая игра. В первые минуты и вовсе сложилось впечатление, что против БАТЭ вышел играть лондонский "Арсенал": Брест, невзирая на авторитеты, плотно и быстро прибрал инициативу к своим ногам и по хозяйски обосновался у ворот борисовчан. В общем, "Динамо" доминировало, а их нетипичная для динамовских цветов форма алых оттенков лишь усиливала визуальное ощущение футбола экстра класса.

"Общие впечатления после игры несильно отличались от стартовых: Брест замахнулся на борисовское чемпионство всерьез. Хотя БАТЭ против "Динамо" провел далеко не лучший свой матч — потенциал команды Алексея Баги явно гораздо выше. Как показалось, во втором тайме хозяевам не хватило свежести в атаке (достойной смены Николаю Сигневичу, увы, пока нет), а также умной головы и умелых ног Александра Глеба. Его отсутствие в заявке БАТЭ вызвало удивление, но Бага после матча снял вопросы: ветеран приболел. Но и без Глеба БАТЭ имел все шансы не просто отыграться, но и дожать "Динамо", которое пока быстро не бежит, хотя и очень старается. Один только Антон Сарока мог стать дважды героем матча, но в обоих случаях умудрился так неловко подставить голову под мяч, что тот миновал рамку ворот противника в ситуации, когда, казалось, деваться ему просто некуда. Даже Артем Милевский после игры пожал плечами: "Сарока нас дважды простил". Зато сам Милевский никого прощать не собирался. Именно он начал голевую атаку своей команды пасом на Павла Савицкого. Мяч в итоге оказался у Павла Нехайчика, который мастерским ударом и решил исход самого принципиального пока матча нынешнего чемпионата.

Главное ударное трио брестчан вновь сделало свое дело, а Нехайчик в нынешнем первенстве пока ни разу не уходил с поля без гола. "Динамо" наступает. И это теперь не просто слова", — пишет Канашиц.