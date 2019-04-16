Игры в высшую политически-экономическую арифметику 16.04.2019, 11:25

Иллюстрационное фото charter97.org

Борется-борется начальство за устойчивость, а устойчивости нет, и зарплата у мужиков не растет.

Эксперт «Личного капитала» Михаил Залесский анализирует, куда делись 2 миллиарда долларов, которые ежегодно выделяются на белорусское сельское хозяйство. И стали ли мы после получения этих миллиардов питаться лучше, пишет «Белсат».

Когда-то большинство людей занималось исключительно сельским хозяйством. Сейчас наоборот. И голодных нет. В чем секрет? В аграрной революции, которая позволила одному крестьянину самому прокормиться и еще двадцать городских прокормить.

Ведь за все приходится платить, и за счастье быть сытым — особенно. В свете Директивы № 6, которой руководство недавно осчастливило народ, рассмотрим 3-4 цифры.

В первую очередь то, что деревне дали, необратимо: дотации, льготы, прощенные кредиты и другая помощь, которой точно никто, кажется, не учитывает. По разным оценкам, это около $ 2 млрд ежегодно, если брать последние годы – в государственном бюджете дотации деревне сравнимы с расходами на образование и здравоохранение, хотя сокращать их пытаются постоянно.

За время правления Лукашенко около 50 миллиардов долларов деревне просто дали. А где взяли, чтобы дать? В карманах граждан. Другого источника ни одно государство не имеет.

Причина такого поведения начальства проста: ничто так не укрепляет власть, как полные желудки населения. Продовольственная безопасность в определенном смысле благодаря дотациям улучшилась: хлеб, картофель, мясо, молоко – свои, одалживать не надо. Но импорт пищевой продукции впечатляет размером, а доля сельского хозяйства в ВВП – наоборот, сокращается.

А эти 4,5 миллиарда, что идут на ввоз пищевой продукции и сырья, еще же нужно заработать или одолжить.

Начальство утешает нас, что доля продовольствия в бюджете сокращается и потихоньку приближается к европейскому уровню.

Но темп такой, что догоним мы, может, в 2050 году, да и по словам начальства, реальные доходы граждан растут медленно и, таким образом, денег на еду идет на самом деле не меньше, а больше.

Меня эти игры в высшую политически-экономическую арифметику всегда напрягают. Главное же результат: что мы едим, а что в Европе.

Понятно, что по картофелю мы чемпионы мира. Мясо мы едим столько же, как в Германии, так как причисляли к нему сало и так называемые мясопродукты. Молока и изделий из него мы потребляем на 184 литров меньше. Фруктов на 10 килограммов меньше, зато сахара на столько же больше. Короче, грех жаловаться. И дотации их втрое больше, чем наши. Наши, правда, на три четверти в банках и офисах оседают.

А мужики, чтобы трактор купить, продавали в 1991 году 20 тонн зерна, а теперь, чтобы такой же приобрести, должны 360 тонн продать.

Борется-борется начальство за устойчивость, а устойчивости нет, и зарплата у мужиков не растет.