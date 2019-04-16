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Первая серия «Игры престолов» поставила рекорд по просмотрам

  • 16.04.2019, 11:53
Фото: HBO

Первому эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter.

Около 17,4 миллиона зрителей в США посмотрели первый эпизод финального сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщает unian.net cо ссылкой на Reuters.

Телеканал HBO отметил, что это стало рекордной аудиторией для средневекового фэнтезийного сериала. Помимо этого, эпизоду посвящены более пяти миллионов публикаций в Twitter, что делает его самым упоминаемым в социальных сетях.


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