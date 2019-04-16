Французские миллиардеры пожертвовали 300 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама 5 16.04.2019, 11:59

1,701

Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

Богатейшие бизнесмены Франции решили материально помочь восстановлению символа Парижа.

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара, пишет «Медуза».

«Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия», — говорится в заявлении Пино. Средства будут выделены из фондов принадлежащей миллиардеру компании Artemis.

Еще один крупный французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Из-за возгорания, по предварительным данным, возникшего в ходе реставрационных работ, обрушились шпиль и кровля собора. Открытое горение в здании продолжалось более девяти часов. Пожарным удалось спасти каркас Нотр-Дама и хранившиеся в нем реликвии.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен.