Россия начала закупать газ в Туркменистане 2 16.04.2019, 12:12

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В тот же день Совет Евросоюза окончательно утвердил изменения в Газовой директиве ЕС.

Туркменистан возобновил поставки газа в Россию. Об этом сообщает DW со ссылкой на туркменские СМИ.

По их информации, поставки продолжаются в рамках действующего 25-летнего контракта с Газпромом, который был заключен в 2003 году. В марте 2016 года российский газовый монополист разорвал контракт с Туркменгазом. Газпром сослался на "серьезное нарушение контракта" Туркменистаном, а также затребовал пересмотра цены на туркменский газ задним числом - за период с 2010 по 2015 годы.

Как сообщалось, в тот же день, 15 апреля, Совет Евросоюза окончательно утвердил изменения в Газовой директиве ЕС. Они распространяют европейские нормы, регулирующие газопроводы внутри объединения, на трубы, ведущие из третьих стран в ЕС. В частности, директива затрагивает Северный поток-2, по которому газ из России по дну Балтийского моря планируют доставлять в Германию. Изменения требуют, среди прочего, доступа третьих компаний-производителей к Северному потоку-2.