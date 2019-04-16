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К высотке, которую строят сербские друзья Лукашенко, добавили еще два этажа

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  • 16.04.2019, 12:22
  • 3,348
Фото: @Alex_Cheese

Столичные архитекторы называют это здание издевательством над историей.

На Октябрьской площади в центре Минска продолжается строительство офисно-торгового центра "БК Капитал". Столичные архитекторы уже называли эту высотку, которую строят на месте музея Великой Отечественной войны, "смертью белорусской архитектуры" и "издевательством над историей", пишет "Еврорадио".

В конце января 2019 года появились новости, что "БК Капитал" достиг финальной высоты. Бизнес-центр оказался выше Дворца профсоюзов и сопоставимым по высоте с офисным зданием по Интернациональной, 36. Но 15 апреля пользователь твитера Čyz заметил, что с обратной стороны новодел... незаметно вырос еще на два этажа!

Бизнес-центр на Октябрьской площади строится по заказу компании "Белинте-Роба", входящей в Dana Holdings братьев Каричей. Сербская компания активно застраивает Минск: среди ее проектов — комплекс "Маяк Минска" около Национальной библиотеки, крупный торговый центр "Дана Молл" на станции метро "Восток", комплекс "Минск-Мир" в районе улицы Аэродромная.

В здании бизнес-центра на Октябрьской площади будут размещаться торговые площади, офисы, апартаменты и ресторан с обзорной террасой на крыше.


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