Житель Гродно угрожал взорвать себя, требовал самолет и $2 миллиона 9 16.04.2019, 12:30

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Он обещал совершить взрыв в жилом доме микрорайона Фолюш.

Вечером 15 апреля в Гродненскую милицию позвонил мужчина, который угрожал, что совершит взрыв в жилом доме в микрорайоне Фолюш и убьет себя, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Милиция утверждает, что мужчина 1978 года рождения был нетрезвый во время звонка. Чтобы не произошло взрыва, он требовал 2 миллиона долларов и самолет.

Сотрудники милиции не обнаружили в квартире мужчины никакой взрывчатки. Утверждается, что на угрозы его «подтолкнул алкоголь». Правовая оценка таким действиям еще не дана.

За «заведомо ложное сообщение об опасности» согласно ч.1 ст. 340 УК РБ может грозить штраф, арест, ограничение свободы на срок до 3 лет или до 5 лет лишения свободы.

Если от сообщения были тяжелые последствия или ущерб в крупном размере, или если сообщение проводилось группой лиц по предварительному сговору, или если человек делал это повторно, по ч.2 ст. 340 УК РБ может грозить от 3 до 7 лет тюрьмы.