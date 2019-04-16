Как оригинально покрасить яйца на Пасху 3 16.04.2019, 12:52

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Фото: pixabay

10 способов и идей.

Как покрасить яйца на Пасху? Если вам надоели привычные наклейки, хочется чего-то оригинального и необычного, тогда новые способы покраски помогут проявить творчество и фантазию. Яркие идеи интересно воплощать в жизнь, а родные и близкие будут в восторге от необычного подхода, пишет сайт nur.kz.

Пасхальные яйца — непременный атрибут священного праздника. Выбирайте продукцию с белой скорлупой, так краска ляжет ровно и красиво. Но как разнообразить привычную подготовку к Пасхе и красить яйца нестандартными способами? Вот интересные идеи и варианты их воплощения:

Градиент

Как добиться плавного перехода цвета? Покраска проводится так: разведите краситель в 0,5 ст. воды и погрузите яйцо. Через три минуты долейте немного воды, чтобы вышел новый слой краски. Постепенно добавляйте жидкость в стакан, пока скорлупа полностью не окрасится.

С посыпкой

Круглые и длинные кондитерские посыпки можно использовать не только для куличей, но и для яиц. Хорошо помойте скорлупу, обмакните в белок, а затем окуните в посыпку. Дайте подсохнуть. Оригинальный дизайн готов.

Фото: pixabay

Перед тем как красить яйца, наклейте на скорлупу круглые наклейки. Погрузите яйца в краситель на три минуты. Выложите на салфетку и дайте просохнуть. Аккуратно снимите наклейки, под которыми останутся белые круги. Скорлупа в горошек понравится взрослым и детям.

Восковые мелки

Прелесть этого способа в том, что он легко выполним детьми. На горячей поверхности воск расплывается, позволяя создавать различные аппликации и узоры, а на холодной — застывает. Как покрасить яйца? Отварите их, поставьте на устойчивую подставку и нанесите рисунок мелками. Даже обычные детские каракули будут смотреться эффектно.

Красочные брызги

Этот вариант также любят делать всей семьей. Понадобятся разведенные краски разных цветов, резиновые перчатки и старая зубная щетка. Предварительно яйцо можно окрасить в бледный цвет. Наденьте перчатки, обмакните щетку в краску и, отводя щетину, направляйте на скорлупу брызги. После высыхания переверните на другой бок.

Фото: pixabay

Красивые узоры

Легкие аппликации получатся при использовании круп, листьев укропа, петрушки. Яйца на Пасху намочите, обваляйте в крупе или покройте листьями петрушки. Плотно заверните яйца в марлю так, чтобы содержимое прилегало к скорлупе. Концы марли завяжите. Окуните заготовки в краситель. Закрытые места останутся белыми, создавая причудливые узоры.

Мраморные яйца на Пасху

Разведите красители темных и светлых цветов. Отварите яйца и подержите в красителе светлого оттенка. В темные красители добавьте по столовой ложке подсолнечного масла. Окуните яйца, немного покатайте в растворе и достаньте. За счет капель масла на скорлупе проявится эффект мрамора.

Разводы

Чтобы добиться красочных разводов, покраска яиц на Пасху выполняется с уксусом. В емкостях разведите разные красители, добавьте к ним по столовой ложке уксуса для закрепления цвета. Яйца также смажьте уксусом и заверните в бумажные салфетки. Теперь поочередно капайте красителями на скорлупу так, чтобы они комбинировались между собой. После высыхания снимите салфетки и насладитесь эффектом.

Фото: pixabay

Полосы

Красим яйца с помощью резинок. Обмотайте яйца резинками в различных направлениях. Погрузите в краситель. После высыхания уберите резинки. Эффектно белые полосы смотрятся на контрастных цветах темных тонов.

Аквалангисты

Пасхальное яйцо можно не только покрасить, но и оригинально украсить. Окрасьте нижнюю половину яйца в определенный цвет. Приклейте вырезанные из бумаги ласты. Возьмите крышку от бутылки, приклейте к ней белую бумагу и нарисуйте глаза. На верхнюю часть яйца наденьте канцелярскую резинку, приклейте к ней пробку с глазами, а также верхнюю часть трубочки для коктейля.

Теперь вы знаете, как красиво покрасить яйца на Пасху. Выше перечислены как простые и быстрые способы окрашивания, так и идеи, которые замечательно воплощать вместе с детьми. Светлой Пасхи!