Колбаса вместо зарплаты 2 16.04.2019, 13:27

Законно ли выплачивать работникам зарплату товарами?

Приходилось ли вам получать зарплату колбасой и сыром, как это происходит в некоторых организациях? В редакцию «Экономической газеты» обратилась читательница, вынужденная разбираться в вопросах оплаты труда в натуральной форме.

Предприятие столкнулось с проблемами, связанными с нарушением ритмичности поставок и несвоевременными расчетами за товары (работы). В результате образовалась непредвиденная дебиторская задолженность. Руководство приняло решение выдать работникам часть зарплаты продуктами питания. Решило – сделало, но сотрудники не получили расчетные листки с суммой начисленной зарплаты. Интуитивно их настораживает вообще законность натуральных расчетов без их согласия. Разбираемся, как в такой ситуации оформить оплату труда.

В соответствии со ст. 57 ТК заработная плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время.

Заработная плата выплачивается в денежных единицах РБ (ч. 1 ст. 74 ТК).

Таким образом, под заработной платой понимается определенная сумма денежных средств, компенсирующих затраты работника и обеспечивающих определенный уровень удовлетворения его личных потребностей и запросов членов его семьи.

Однако возникают ситуации, когда в организации из-за недостатка денежных средств поставлены под угрозу своевременные расчеты с работниками по оплате труда.

Чтобы избежать нарушения сроков выплаты зарплаты и не создавать долгов по ее выплате, можно полностью либо частично выдать работникам зарплату натурой. Такой шаг хотя и является крайней, вынужденной мерой, но вполне может помочь организации продолжить работу и сохранить трудовой коллектив.

Согласие необходимо

В соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК с согласия работника допускается замена денежной оплаты полностью или частично натуральной оплатой (смешанная форма оплаты). Натуральная оплата взамен денежной должна быть подходящей для личного потребления и выгодной для работника и его семьи.

Натуральная оплата не может производиться товарами, перечень которых утвержден постановлением Совмина от 28.04.2000 № 603. Это нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, дезинфекционные средства, алкогольные напитки, табачные изделия, наркотические вещества, непищевая спиртосодержащая продукция (в т.ч. парфюмерно-косметическая с объемной долей спирта этилового от 7% и выше), драгоценные металлы, драгоценные камни в любом виде и состоянии, взрывчатые и отравляющие вещества, промышленные взрывчатые материалы.

Натуральная оплата труда – это, как правило, выдача в качестве зарплаты продукции, которую производит сама организация либо приобретенных у третьих лиц товаров, материалов и т.д., находящихся на ее балансе. Помимо продукции в счет зарплаты могут выдаваться иные товарно-материальные ценности, например, инвентарь, б/у материалы, спецодежда и т.д.

Натуральной может быть только часть зарплаты

Согласно ст. 4 Конвенции Международной организации труда № 95 «Относительно защиты заработной платы», которая вступила в силу для РБ в 1962 г., национальное законодательство, коллективные договоры или решения арбитражных органов могут разрешать частичную выплату зарплаты в натуре.

Таким образом, оставшаяся часть зарплаты должна быть обязательно выплачена в денежной форме.

В данном вопросе следует применять нормы Конвенции, поскольку согласно ст. 8 ТК, если международный договор устанавливает иные правила по сравнению с ТК, приоритет отдается положениям международных договоров.

Поэтому наниматель вправе выплачивать зарплату в двух формах:

– денежной;

– смешанной, т.е. часть деньгами, а часть в натуре.

При этом соотношения выплаты зарплаты в денежной и натуральной форме законодательно не установлено. Следовательно, в денежной форме может быть выплачена даже незначительная часть зарплаты.

Документы о «сделке»

Предложение нанимателя о выдаче зарплаты в смешанной форме может быть выражено письменно или устно.

Образец предложения нанимателя

Общество с ограниченной ответственностью «Техника» Планово-экономический отдел ведущий экономист Корейкин М.К. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 09.02.2019 № 7 г. Минск О выдаче заработной платы в смешанной форме В связи с предоставлением отступного (продукты питания) по договору поставки от 01.02.2019 № 95 предлагаем Вам получить часть заработной платы в натуральной форме от начисленной месячной заработной платы за январь в виде продуктов питания: сыр «Пошехонский» 1,5 кг; масло сливочное «Крестьянское» 4 пачки по 180 грамм; колбаса вареная «Докторская» 1 кг. Просим Вас указать Ваше отношение к предложению о выдаче заработной платы в смешанной форме. Директор Подпись И.И.Иванов Уведомление получил лично Подпись М.К.Корейкин 09.02.2019 С содержанием ознакомлен, суть уведомления мне понятна Подпись М.К.Корейкин 09.02.2019





В ст. 74 ТК не уточняется, в какой форме (письменной или устной) должно быть выражено согласие работника на натуральную оплату труда.

Однако во избежание конфликтов целесообразно получить письменное согласие работника (подписи о согласии в предложении нанимателя либо заявления работника) на выплату зарплаты (ее части) в натуральной форме.

Если в локальных нормативных правовых актах организации (ЛНПА) не оговорена возможность выплаты работникам зарплаты в натуральной форме, то нанимателю следует издать приказ, указав в нем перечень товаров, которыми будет производиться натуральная оплата, а также соотношение выплаты зарплаты в денежной и натуральной форме. Как правило, ознакомление работников с приказом осуществляется в письменной форме.