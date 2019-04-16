Колбаса вместо зарплаты

Колбаса вместо зарплаты2
- 16.04.2019, 13:27
Законно ли выплачивать работникам зарплату товарами?
Приходилось ли вам получать зарплату колбасой и сыром, как это происходит в некоторых организациях? В редакцию «Экономической газеты» обратилась читательница, вынужденная разбираться в вопросах оплаты труда в натуральной форме.
Предприятие столкнулось с проблемами, связанными с нарушением ритмичности поставок и несвоевременными расчетами за товары (работы). В результате образовалась непредвиденная дебиторская задолженность. Руководство приняло решение выдать работникам часть зарплаты продуктами питания. Решило – сделало, но сотрудники не получили расчетные листки с суммой начисленной зарплаты. Интуитивно их настораживает вообще законность натуральных расчетов без их согласия. Разбираемся, как в такой ситуации оформить оплату труда.
В соответствии со ст. 57 ТК заработная плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в рабочее время.
Заработная плата выплачивается в денежных единицах РБ (ч. 1 ст. 74 ТК).
Таким образом, под заработной платой понимается определенная сумма денежных средств, компенсирующих затраты работника и обеспечивающих определенный уровень удовлетворения его личных потребностей и запросов членов его семьи.
Однако возникают ситуации, когда в организации из-за недостатка денежных средств поставлены под угрозу своевременные расчеты с работниками по оплате труда.
Чтобы избежать нарушения сроков выплаты зарплаты и не создавать долгов по ее выплате, можно полностью либо частично выдать работникам зарплату натурой. Такой шаг хотя и является крайней, вынужденной мерой, но вполне может помочь организации продолжить работу и сохранить трудовой коллектив.
Согласие необходимо
В соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК с согласия работника допускается замена денежной оплаты полностью или частично натуральной оплатой (смешанная форма оплаты). Натуральная оплата взамен денежной должна быть подходящей для личного потребления и выгодной для работника и его семьи.
Натуральная оплата не может производиться товарами, перечень которых утвержден постановлением Совмина от 28.04.2000 № 603. Это нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, дезинфекционные средства, алкогольные напитки, табачные изделия, наркотические вещества, непищевая спиртосодержащая продукция (в т.ч. парфюмерно-косметическая с объемной долей спирта этилового от 7% и выше), драгоценные металлы, драгоценные камни в любом виде и состоянии, взрывчатые и отравляющие вещества, промышленные взрывчатые материалы.
Натуральная оплата труда – это, как правило, выдача в качестве зарплаты продукции, которую производит сама организация либо приобретенных у третьих лиц товаров, материалов и т.д., находящихся на ее балансе. Помимо продукции в счет зарплаты могут выдаваться иные товарно-материальные ценности, например, инвентарь, б/у материалы, спецодежда и т.д.
Натуральной может быть только часть зарплаты
Согласно ст. 4 Конвенции Международной организации труда № 95 «Относительно защиты заработной платы», которая вступила в силу для РБ в 1962 г., национальное законодательство, коллективные договоры или решения арбитражных органов могут разрешать частичную выплату зарплаты в натуре.
Таким образом, оставшаяся часть зарплаты должна быть обязательно выплачена в денежной форме.
В данном вопросе следует применять нормы Конвенции, поскольку согласно ст. 8 ТК, если международный договор устанавливает иные правила по сравнению с ТК, приоритет отдается положениям международных договоров.
Поэтому наниматель вправе выплачивать зарплату в двух формах:
– денежной;
– смешанной, т.е. часть деньгами, а часть в натуре.
При этом соотношения выплаты зарплаты в денежной и натуральной форме законодательно не установлено. Следовательно, в денежной форме может быть выплачена даже незначительная часть зарплаты.
Документы о «сделке»
Предложение нанимателя о выдаче зарплаты в смешанной форме может быть выражено письменно или устно.
Образец предложения нанимателя
В ст. 74 ТК не уточняется, в какой форме (письменной или устной) должно быть выражено согласие работника на натуральную оплату труда.
Однако во избежание конфликтов целесообразно получить письменное согласие работника (подписи о согласии в предложении нанимателя либо заявления работника) на выплату зарплаты (ее части) в натуральной форме.
Если в локальных нормативных правовых актах организации (ЛНПА) не оговорена возможность выплаты работникам зарплаты в натуральной форме, то нанимателю следует издать приказ, указав в нем перечень товаров, которыми будет производиться натуральная оплата, а также соотношение выплаты зарплаты в денежной и натуральной форме. Как правило, ознакомление работников с приказом осуществляется в письменной форме.