Журналиста Дмитрия Лупача оштрафовали за сюжет про самый бедный район 16.04.2019, 13:32

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Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Его судили за «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ».

Шарковщинский суд наложил 35 базовых величин штрафа на независимого журналиста из Глубокого Дмитрия Лупача. 15 апреля его снова судили по части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Как сообщает «Радыё Рацыя», судебный процесс вела судья Оксана Табола, которая и ранее судила независимого журналиста.

Основанием для привлечения к административной ответственности на этот раз стал сюжет под названием "Как живет сегодня самый бедный район страны", показанный на телеканале "Белсат".

Как говорит Дмитрий Лупач, он понимает, что перед определенными политическими событиями усиливается давление на независимых журналистов, политиков и правозащитников. Поэтому он считает, что давление еще более усилится, так как всем известно, какая "контора" это все инициирует.

- Даже исполнители не скрывают, кто инициатор этих дел. Конечно, как они ее называют, "наша контора", привыкла всю гадость делать чужими руками. Сами они как бы остаются чистыми. Но эта инициатива, конечно, идет от них. На суде использовали формулировку, что я с снимал сюжет с целью, чтобы у зрителей сложилось негативное впечатление, но это не я работаю на негативное впечатление. Это как раз они сами на это работают.

По словам Дмитрия Лупача, никаких подобных целей он перед собой не ставил. А просто приехал на Шарковщину выполнить свою профессиональную работу.

Общая сумма штрафов только в этом году, вынесенная Лупачу составляет 110 базовых величин, или 2805 рублей.