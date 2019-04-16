«Табакерки» подступают к Минску 16.04.2019, 13:50

В Боровлянах установили табачный киоск.

В поселке Боровляны, ближнем пригороде столицы, на одной из остановок появился табачный киоск. Ранее СМИ сообщали, что в Беларуси установят 2500 табачных киосков, причем 500 из них — в Минске, хотя в 2008 году в столице провели масштабную «зачистку» и демонтировали все коммерческие ларьки, чтобы избавить город от неопрятных реликтов перестройки. За два года Минск лишился примерно трех тысяч ларьков. Однако прошло 10 лет, и ларьки снова подобрались к его границам, сообщает onliner.by.

Киоск установлен пару дней назад, однако он пока не функционирует.

В прошлом году в Минске уже появился ларек «Табакерка», но тут же исчез. В компании «Энерго Оил», владелице сети табачных киосков, тогда отказались давать комментарии по поводу случившегося: раз киоска нет, то и обсуждать нечего.

Сразу после этого «Табакерки» начали устанавливать за пределами столицы, несмотря на протесты белорусов. Но в регионах власти никогда не боролись с коммерческими ларьками, а в Минске всего 10 лет назад от объектов уличной торговли остались лишь скромные ларьки с фруктами и газетами. Ни недовольство минчан, ни протесты предпринимателей не спасли тогда ларьки от «зачистки». И эстетика — не единственная причина, по которой киоски решили из Минска удалить. По словам чиновников, ларьки составляли конкуренцию «основным торговым объектам». А минчане выдвигали другой аргумент: благодаря киоскам молодежь начинает рано курить и пить спиртное.