«Это просто позор — показывать на всю страну такое поле главного стадиона Беларуси» 13 16.04.2019, 14:13

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Скриншот с прямой трансляции матча на сайте БФФ

Cостояние газона на отреконструированном стадионе «Динамо» попало в кадр на матче высшей лиги.

Футбольный агент Владимир Косаковский раскритиковал состояние газона на отреконструированном стадионе "Динамо" во время матча 3-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге "Динамо" — "Городея", сообщает pressball.by.

"Показывать на всю страну такое поле — это просто позор. Может, на таком покрытии в какой-нибудь второй лиге играют, а тут — главный стадион страны", — был категоричен Косаковский.