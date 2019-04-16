«Это просто позор — показывать на всю страну такое поле главного стадиона Беларуси»13
- 16.04.2019, 14:13
- 4,276
Cостояние газона на отреконструированном стадионе «Динамо» попало в кадр на матче высшей лиги.
Футбольный агент Владимир Косаковский раскритиковал состояние газона на отреконструированном стадионе "Динамо" во время матча 3-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге "Динамо" — "Городея", сообщает pressball.by.
"Показывать на всю страну такое поле — это просто позор. Может, на таком покрытии в какой-нибудь второй лиге играют, а тут — главный стадион страны", — был категоричен Косаковский.