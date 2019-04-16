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Искусственный интеллект раскрыл концовку сериала «Игры престолов»

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  • 16.04.2019, 14:24
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Кто же выживет в финальной битве?

Программисты из Мюнхенского технического университета создали специальный алгоритм, который научился предсказывать окончание популярного сериала "Игры престолов", заключительный 8 сезон которого стартовал 14 апреля, пишет segodnya.ua.

Специальный алгоритм, запущенный на суперкомпьютере, смог выдать информацию о том, кто из героев погибнет, а кто останется в живых к концу сериала с наибольшей вероятностью.

Кто же выживет в финальной битве с белыми ходоками в заключительном сезоне? По мнению компьютерной программы, никто, кроме самой Матери Драконов Дейенерис Таргариен, с небольшой вероятностью смерти в 0,9%. Тем временем персонаж, который, скорее всего, умрет в 8 сезоне первым – Сир Бронн Черноводный с вероятностью смерти 93,5%.

Команда исследователей использовала методы, которые применяются в анализе медицинских и страховых данных. Страховые компании добывают статистические данные о продолжительности жизни каждого конкретного застрахованного лица. Затем алгоритм обрабатывает данные и прогнозирует, сколько проживет человек, а страховая компания оценивает риски.


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