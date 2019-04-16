Вертолет Лукашенко несколько дней подряд летал в Гомель 18 16.04.2019, 15:00

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Архивное фото Mario Ferioli

Зачем?

Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, скорее всего, в ближайшее время будет пользоваться Лукашенко, три дня подряд летал из Минска в Гомель, сообщает «Белсат».

Об этом свидетельствуют данные из flightradar24.com. Полеты состоялись 11, 12 и 13 апреля.

Возможно, вертолет тестируется перед полетом с президентом на борту.

Первый тренировночный полет «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года.

Стоимость этой модели вертолета – не менее $ 12 млн.