Вертолет Лукашенко несколько дней подряд летал в Гомель

Вертолет Лукашенко несколько дней подряд летал в Гомель18
- 16.04.2019, 15:00
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Зачем?
Вертолет «Agusta-Westland AW-139» с правительственным бортовым номером EW-001PH, которым, скорее всего, в ближайшее время будет пользоваться Лукашенко, три дня подряд летал из Минска в Гомель, сообщает «Белсат».
Об этом свидетельствуют данные из flightradar24.com. Полеты состоялись 11, 12 и 13 апреля.
Возможно, вертолет тестируется перед полетом с президентом на борту.
Первый тренировночный полет «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года.
Стоимость этой модели вертолета – не менее $ 12 млн.