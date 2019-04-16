Фотофакт: Минчанин пристроил к квартире комнату прямо в воздухе 11 16.04.2019, 15:34

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Фота Паўла Садоўскага, Realt.by

А так можно было?

К «хрущевке» в центре Минска пристроили комнату, выступающую из стены дома. Судя по всему, расширена кухня. Фотоснимки конструкции публикует realt.by.

Самострой реализован в «хрущевке» на улице Гикало. Судя по фасаду, квартиру на третьем этаже расширили еще до капитального ремонта: «скворечник» покрашен в тон дома, под термошубой сложно определить его конструктив. Интересно, что пристройка выступает даже за линию балконов.

Размещена конструкция прямо над подъездом жилого дома. О прочности ее говорить сложно, но выглядит не очень-то надежно.

Удалось ли согласовать такую реконструкцию — большой вопрос. Все фасадные изменения и перепланировки внутри квартиры требуют соответствующих разрешений.

Фота Паўла Садоўскага, Realt.by

Фота Паўла Садоўскага, Realt.by