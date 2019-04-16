Как в Орше пытается зарегестрироваться профсоюз РЭП 16.04.2019, 15:55

Оршанские активисты предпринимают уже третью попытку узаконить ячейку профсоюза.

19 апреля Оршанский райисполком рассмотрит документы о регистрации первичной районной организации профсоюза РЭП. Оршанские активисты предпринимают уже третью попытку узаконить ячейку профсоюза, пишет сайт praca-by.info.

«Документы на регистрацию и постановку на учет инициативная группа подала 15 апреля»,— рассказал член Совета профсоюза и представитель РЭП в Орше Василий Береснев:

— После подачи документов состоялся разговор с заместителем председателя райисполкома Виктором Калачевым. Я предупредил его, чтобы не пытались давить на членов профсоюза, которые включены в протоколы, поскольку такое уже происходило.

В 2018 году оршанская организация предпринимала две попытки зарегистрироваться, однако местные власти отказывали по формальным причинам.

— При попытке зарегистрироваться обычно возникает проблема с давлением на те организации, которые дают юридический адрес. В 2018 году такая история произошла со строительной организацией. И сейчас структура, которая предоставила юридический адрес, беспокоится о возможных последствиях, — отметил Василий Береснев.

«Мы хотим, чтобы наши организации работали на легальной основе», — отметил Геннадий Федынич:

— Президиум профсоюза поставил на учет две новых организации: Оршанскую районную и Бобруйскую городскую - с дальнейшей регистрацией в исполнительно-распорядительных органах власти. В этих регионах предостаточно проблем социально-экономического характера. Мы хотим, чтобы наши организации работали в рамках социального партнерства для решения задач, которые стоят перед членами профсоюза и жителями этих регионов. Хотелось бы верить, что власти тоже заинтересованы не только в диалоге, но и в конкретных предложениях с нашей стороны. Время покажет, насколько изменилось отношение к независимым профсоюзам.