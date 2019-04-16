Как Литва намеревается остановить вспышку кори
- 16.04.2019, 16:27
Министерство здравоохранения разработало план действий.
В Литве увеличивается количество случаев заболевания корью, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. В начале апреля врачи диагностировали 397 случаев заболевания корью, 474 случаев клещевого энцефалита и 2826 случаев болезни Лайма. О том, как Литва намеревается бороться со вспышкой заболеваний Сharter97.org рассказала Лоретта Асоциене, руководитель отдела улучшения здоровья литовского министерства здравоохранения.
- Как министерство здравоохранения намеревается справиться с распространением инфекционных заболеваний?
- Чтобы эффективно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний или неблагоприятные эпидемические ситуации, включая текущую вспышку кори, в Литве была создана рабочая группа для координации. Эта группа оценивает ситуацию и затем принимает необходимые решения для того, чтобы взять ситуацию под контроль.
- Что конкретно будет предпринимать ведомство?
- Группа по управлению и превентивным мерам по появлению вспышек заболеваний разработала план действий по борьбе со вспышками и профилактике. Они включают:
- усиление плановой вакцинации (увеличение охвата вакцинации детей в Литве, содействие вакцинации ранее не вакцинированных лиц);
- эпидемиологические исследования в каждом случае заболевания, а также мониторинг и вакцинация лиц, подвергшихся воздействию заболевания, с целью прекращения распространения кори;
- расследование и описание вспышек болезни для последующего выявления групп населения с наибольшим риском заболевания;
- другие меры, касающиеся обучения.
- Мы говорим о мерах на будущее, a что делается сейчас?
- В настоящее время для управления вспышкой инфекционного заболевания:
- исследуется каждый случай заболевания корью, лица которые контактировали с больным направляются для вакцинации;
- обновление, анализ и предоставление информации о кори ответственным органам и общественности;
- встречи с муниципальными администрациями,письменная информация для заинтересованных учреждений, консультации для общественности, информация для СМИ;
- семинары, общественные консультации;
- действует горячая линия по телефону, по которой люди могут звонить и консультироваться со специалистами в Центре инфекционных болезней и СПИДа.
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