Как Литва намеревается остановить вспышку кори 16.04.2019, 16:27

Министерство здравоохранения разработало план действий.

В Литве увеличивается количество случаев заболевания корью, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. В начале апреля врачи диагностировали 397 случаев заболевания корью, 474 случаев клещевого энцефалита и 2826 случаев болезни Лайма. О том, как Литва намеревается бороться со вспышкой заболеваний Сharter97.org рассказала Лоретта Асоциене, руководитель отдела улучшения здоровья литовского министерства здравоохранения.

- Как министерство здравоохранения намеревается справиться с распространением инфекционных заболеваний?

- Чтобы эффективно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний или неблагоприятные эпидемические ситуации, включая текущую вспышку кори, в Литве была создана рабочая группа для координации. Эта группа оценивает ситуацию и затем принимает необходимые решения для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

- Что конкретно будет предпринимать ведомство?

- Группа по управлению и превентивным мерам по появлению вспышек заболеваний разработала план действий по борьбе со вспышками и профилактике. Они включают:

- усиление плановой вакцинации (увеличение охвата вакцинации детей в Литве, содействие вакцинации ранее не вакцинированных лиц);

- эпидемиологические исследования в каждом случае заболевания, а также мониторинг и вакцинация лиц, подвергшихся воздействию заболевания, с целью прекращения распространения кори;

- расследование и описание вспышек болезни для последующего выявления групп населения с наибольшим риском заболевания;

- другие меры, касающиеся обучения.

- Мы говорим о мерах на будущее, a что делается сейчас?

- В настоящее время для управления вспышкой инфекционного заболевания:

- исследуется каждый случай заболевания корью, лица которые контактировали с больным направляются для вакцинации;

- обновление, анализ и предоставление информации о кори ответственным органам и общественности;

- встречи с муниципальными администрациями,письменная информация для заинтересованных учреждений, консультации для общественности, информация для СМИ;

- семинары, общественные консультации;

- действует горячая линия по телефону, по которой люди могут звонить и консультироваться со специалистами в Центре инфекционных болезней и СПИДа.

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