На выборах в Раду за партию Зеленского готовы проголосовать наибольшее количество украинцев 8 16.04.2019, 16:44

1,207

Высокие шансы быть избранными в парламент имеют представители шести партий.

На сегодняшний день рейтинг партий возглавляет «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа - За Життя» и «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного 9-14 апреля.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, электоральные симпатии распределились бы следующим образом: 12,4% украинцев проголосовали бы за партию «Слуга народа»; 7,5% - за партию «Оппозиционная платформа - За Життя»; 6,6% - за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность»; 5,8% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина»; 2,4% - за партию «Гражданская позиция»; 2,4% - за партию «Сила и Честь»; 2,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко; 2,2% - за партию «Всеукраинское объединение «Свобода»; 1,1% - за партию «Оппозиционный блок», 0,7% - за партию «Блок Святослава Вакарчука"; 0,6% - за партию «Объединение «Самопомич»; 0,5% - за партию «Наши»; 0,5% - за партию «УКРОП».

Другие партии в целом поддержали бы 2,7% респондентов; 1% опрошенных вычеркнули бы в бюллетене все партии, испортили бы бюллетень; 5,1% - решили бы не участвовать в голосовании; 42,9% - не определились, за кого голосовать; 3,1% - отказались отвечать на вопросы.