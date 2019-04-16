Герой Нотр-Дама: терновый венец Христа из горящего Собора спасал капеллан 6 16.04.2019, 17:07

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Фото: @Eloraillere

Жан-Марк Фурнье cпас из храма важные христианские реликвии.

Во Франции называют героем капеллана парижской пожарной бригады Жана-Марка Фурнье – именно благодаря его усилиям из горящего Нотр-Дама удалось спасти важные христианские реликвии, в том числе – терновый венец Иисуса Христа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Huffington Post.

Выступая перед журналистами в соборе, мэр 15-го округа Парижа Филипп Гужон заявил во вторник, что именно Фурнье настоял на том, чтобы ему позволили войти в горящее здание вместе с пожарными и спасти реликвии.

"Религиозного деятеля уже считают героем, поскольку именно его участие стало ключевым для спасения предметов, имеющих огромную ценность", – отмечает издание.

"Он вообще не показывал страха. Он пошел прямо к реликвиям и убедился, что они в безопасности. Он имеет дело с жизнью и смертью каждый день и не проявляет страха", – заявил изданию Daily Mail источник в экстренных службах Парижа, называя капеллана "абсолютным героем".

Храбрость отца Фурнье уже была отмечена после террористической атаки в концертном зале "Батаклан" в ноябре 2015 года, когда он ухаживал за ранеными и молился за мертвых, пишет агентство Associated Press.