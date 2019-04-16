Фигуранту «дела Арбузова» дали четыре года и освободили в зале суда 16.04.2019, 17:21

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Андриана Сурмана обвиняли в пособничестве компаниям крупного белорусского бизнесмена.

Сегодня в суде Заводского района Минска был оглашен приговор Андриану Сурману, которого обвиняли в пособничестве компаниям крупного белорусского бизнесмена Виталия Арбузова в уклонении от уплаты налогов, пишет tut.by.

Как следует из сообщения на сайте Верховного суда, Сурману назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества. Ему запрещено занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Сурман был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако с учетом нахождения в СИЗО ему еще предстоит отбыть 2 года «домашней химии».

Напомним, в апреле 2017 года Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования». Ключевые фигуранты по этому делу были задержаны. Через некоторое время многие из них вышли на свободу и теперь ожидают развязки истории.

Суд на Андрианом Сурманом начался в январе 2019 года. Гособвинитель заявил, что Сурман, действуя вместе с Андреем Мишелутовым, содействуя Виталию Арбузову, ранее совершившему преступления, по которым не истекли сроки давности, и его компании «Антонар» путем «дачи советов, указаний, предоставления орудий и средств, руководствуясь корыстными побуждениями», способствовал уклонению от уплаты налогов «Антонаром» и «ВитарАвтомотивом». Ущерб государству составил 274 тысячи рублей. Уклонение осуществлялось через занижение налоговой базы путем сделок с лжепредпринимательскими структурами, говорится в обвинении. При этом Арбузов «посредством неосведомленных сотрудников бухгалтерии» вносил заведомо ложные документы и накладные, занижая налоговую базу.

Андриан Сурман вину не признавал. Виталий Арбузов заявил, что с Сурманом не знаком и не считает, что по рассматриваемому эпизоду имело место преступление. При этом ущерб, выявленный при проверке, был погашен еще в 2016 году.