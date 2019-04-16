В Беларуси будут готовить больше строителей и поваров 8 16.04.2019, 17:39

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Меньше дизайнеров и правоведов.

В новом учебном году белорусские учреждения образования откроют подготовку по 151 новой профессии, по более 150 закроют, рассказала на пресс-конференции 15 апреля первый замминистра образования Ирина Старовойтова. Об этом пишет tut.by.

Больше всего абитуриентов будут принимать на специальности реального сектора экономики — около 80 процентов, подчеркнула Ирина Старовойтова.

Увеличится прием по направлениям «архитектура и строительство», «сельское и лесное хозяйство», «садово-парковое строительство», «общественное питание», «служба безопасности».

Сокращение числа абитуриентов ожидается на таких направлениях, как «искусство и дизайн», «коммуникация», «право», «управление», «техника и технологии».

Год назад в интервью Сергей Касперович рассказывал: в новом учебном году формирование цифр приема будет проходить по новой методике — с учетом имеющихся на рынке кадров и потребности в новых. Для этого Министерство экономики должно было разработать демографический прогноз, а Минтруда и соцзащиты — прогнозный баланс.

Отвечая тогда на вопро, какие кадры оказались нужны рынку, Сергей Касперович заметил: данная система уже заработала, но в этом году прогнозирование и прием в вузы и ссузы осуществлялось как по действующей системе госзаказа, так и с учетом данных Минэкономики и Минтруда.

— Фактически мы использовали для прогнозирования данные из двух систем. Этот год можно назвать переходным. Действительно, новая система позволила получить более объективную информацию. Результаты налицо: у нас есть изменения структуры. Например, планируется увеличить прием на медицинские и IT-специальности. Это все — объективные данные, полученные благодаря этим прогнозам.

— А спортивно-педагогические специальности, на которые планируется увеличить прием как на бюджет, так и на платное?

— Здесь тоже есть востребованность, которая подтверждена новыми данными.

Говоря о новых специальностях, Сергей Касперович отметил: они появятся в вузах исходя из региональной потребности в кадрах, а также наличия научной и материальной базы.

— В первую очередь новые специальности появятся в области информационных технологий, поскольку потребности в таких специалистах растут. Речь также о межпредметных специальностях, например, экономической информатике. Открывается немало новых специальностей технико-технологического профиля и в технических вузах.