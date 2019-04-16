Священник БАПЦ добивается компенсации за ночь в изоляторе 10 16.04.2019, 17:48

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Отец Викентий (Виктор Ковальков)

Фото: ПЦ "Весна"

Отец Викентий считает свое задержание незаконным.

Суд Московского района Минска отказал Виктору Ковалькову (отцу Викентию) в компенсации морального вреда за ночь, проведенную в изоляторе, сообщает правозащитный центр «Весна».

28 ноября прошлого года священника Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктора Ковалькова) задержали сотрудники Первомайского РУВД Минска за то, что он просил милостыню у жителей одного из домов города. На него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганств) и поместили на ночь в изолятор, хоть Ковальков и показывал милиционерам удостоверение инвалида второй группы.

На следующий день его отпустили, а еще через несколько дней его административное дело прекратили, так как не нашли в его действиях правонарушения. Хотя известно, что из Первомайского РУВД в суд было направлено ходатайство с просьбой привлечь Ковалькова к административной ответственности именно в виде ареста.

Виктор Ковальков считает свое задержание незаконным и поэтому решил потребовать от ГУВД Мингорисполкома и Министерства финансов моральную компенсацию за перенесенные страдания. На суде 16 апреля ответчики не признали исковые требования, а судья Московского районного суда Елена Черняк встала на их сторону – в иске Ковалькому отказать.

Юрист Алексей Лойко, который помогал Ковалькову обжаловать незаконное задержание, признается, что вынесенное решение не стало для него неожиданностью.

«Суд, чтобы вынести решение по делу, провёл четыре заседания. С одной стороны, может показаться, что суд очень внимательно рассматривал данное дело, вникая во все обстоятельства. С другой стороны, вынесенное решение для меня неожиданностью не стало. Поражает единодушный цинизм госорганов - ГУВД Мингорисполкома, РУВД Первомайского района и Министерства финансов, которые слово в слово повторяли, что иск не признают: в Гражданском кодексе основания для компенсации морального вреда за незаконное административное задержание не предусмотрено.

И всё это происходит после того, как представители государства с высоких трибун Комитета ООН по правам человека заявляют о прогрессе в сфере прав человека, выставляя перед международным сообществом ратификацию Конвенции о правах людей с инвалидностью как показатель прогресса в нашей стране».

Алексей Лойко считает, что в деле отца Викентия ставить точку еще рано. Обжалование решения будет продолжаться, о ситуации будут проинформированы международные структуры. Также юрист не исключает того, что в будущем последует обращение к представителям законодательной власти, чтобы исключить любую возможность административного задержания людей с инвалидностью на срок более трёх часов.