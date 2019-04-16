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Бабич привлек в Беларусь еще одного своего человека

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  • 16.04.2019, 17:55
  • 2,938
Михаил Бабич

Посол России в Беларуси взял на работу своего бывшего подчиненного.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси, пишет nn.by.

До этого должность занимал Николай Асаул, он был назначен в сентябре 2018. Асаул был освобожден от должности по собственному желанию.

Кто такой Юрий Золотарев? Это человек посла России Михаила Бабича. В течение нескольких лет он был заместителем Бабича по Приволжскому федеральному округу. Он курировал блок социальных проектов.

В последнее время Золотарев работал в Минэкономразвития России, где был заместителем руководителя Департамента Азии, Африки и Латинской Америки.


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