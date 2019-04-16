Бабич привлек в Беларусь еще одного своего человека

Бабич привлек в Беларусь еще одного своего человека7
- 16.04.2019, 17:55
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Посол России в Беларуси взял на работу своего бывшего подчиненного.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 апреля назначил Юрия Золотарева торговым представителем России в Беларуси, пишет nn.by.
До этого должность занимал Николай Асаул, он был назначен в сентябре 2018. Асаул был освобожден от должности по собственному желанию.
Кто такой Юрий Золотарев? Это человек посла России Михаила Бабича. В течение нескольких лет он был заместителем Бабича по Приволжскому федеральному округу. Он курировал блок социальных проектов.
В последнее время Золотарев работал в Минэкономразвития России, где был заместителем руководителя Департамента Азии, Африки и Латинской Америки.