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Премьер Словении, который ранее был комиком, прокомментировал кандидатуру Зеленского на выборах

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  • 16.04.2019, 18:12
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Марьян Шарец

Марьян Шарец прокомментировал президентские выборы в Украине.

Премьер-министр Словении, который ранее был комиком, Марьян Шарец, прокомментировал президентские выборы в Украине, и участие в них шоумена Владимира Зеленского.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Delo.

"Я рад, что Словения - не единственная страна, которая идет по этому пути", - сказал Шарец.

По словам премьера, у актеров и комиков есть общие черты с политиками.

"Для игры в комедии нужно многое учитывать, много наблюдать, вы должны исследовать персонажей - и это нелегко", - сказал он.

Шарец отметил, что в политике нужно иметь мужество, выполнять и знать многое, а также нужно быстро учиться.

Напомним, что премьер-министр Словении Марьян Шарец получил известность благодаря комическому образу словенского крестьянина Ивана Серпентиншека, который рассказывал о близких для рядовых словенцев проблемах и высмеивал действующих политиков. Прежде чем стать премьером, Шареца дважды избирали мэром небольшого, с населением в 12 тысяч человек, города Камник.

В 2017 году Шарец вышел во второй тур президентских выборов, однако уступил действующему главе государства. Уже через год его партия заняла второе место на парламентских выборах, а сам он стал самым молодым в истории страны премьер-министром.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.


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