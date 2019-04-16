Кондрусевич: Власти не хотят упрощать условия деятельности иностранных священников в Беларуси 5 16.04.2019, 18:19

Тадеуш Кондрусевич

Фото: tut.by

Условия пребывания священнослужителей-иностранцев в Беларуси более жесткие по сравнению с созданными для обычных иностранных граждан.

Представители белорусских властей не хотят упрощать условия деятельности иностранных священнослужителей в стране, несмотря на многократные просьбы костела, заявил на пресс-конференции 16 апреля в Минске председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Он отметил, что сегодня в Беларуси около 500 католических священников, из которых около 80 — граждане других стран. Согласно существующему законодательству, на каждого иностранного священника нужно иметь разрешение уполномоченного по делам религий и национальностей на осуществление религиозной деятельности. Кроме того, как заявил католический иерарх, условия пребывания священнослужителей-иностранцев в Беларуси более жесткие по сравнению с созданными для обычных иностранных граждан.

«В отношении иностранных священнослужителей имеется принятая Советом министров норма, что если священник два раза совершит какое-то общественное нарушение, например превысит скорость движения автомобиля, его могут выслать из Беларуси. В то же время для иностранцев с 2010 года закон гласит [о наступающих соответствующих последствиях] после пяти раз», — сказал архиепископ.

Митрополит Кондрусевич напомнил, что в мае 2017 года он выступал с докладом в Академии управления при правителе Беларуси. Во время своего выступления он заявил о необходимости актуализации закона «О свободе совести и религиозных организациях», так как тот уже «не соответствует ситуации и времени».

«Однако после этого ничего не произошло. Я много раз после того встречался [с чиновниками] администрации Лукашенко, но ничего не сдвинулось с места. <…> Мы поднимаем этот вопрос очень часто, пишем в администрацию правителя, обращаемся к уполномоченному по делам религий и национальностей, однако воз и ныне там», — констатировал католический иерарх.

Делегация католических епископов Беларуси подняла проблему необходимости получать разрешение на служение для иностранных священников 1 февраля 2018 года на аудиенции у папы римского Франциска. После встречи с понтификом митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил в интервью Ватиканскому радио, что папа Франциск был удивлен некоторыми проблемами, с которыми сталкивается костел в Беларуси.

«Папа был очень удивлен, когда узнал, что 45 епископов, в том числе девять кардиналов, которые принимали участие в пленарном заседании Совета конференций епископов Европы [в октябре 2017 года в Минске], тоже должны были получить разрешение на служение святых месс. Это же имидж страны! Ему было тяжело это понять», — сказал Кондрусевич.

В июле 2018 года Леонид Гуляко, отвечая на вопросы граждан во время прямой телефонной линии, заявил, что не считает нужным менять порядок выдачи священникам-иностранцам разрешений на служение на территории страны.