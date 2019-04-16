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Контрабандисты из Гродно пытались переправить сигареты через границу на дроне

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  • 16.04.2019, 18:55
Фото: Infocopter portal

Квадрокоптер и восемь блоков сигарет переданы сотрудникам таможни.

Пограничники задержали двух жителей Гродно недалеко от границы. Молодые люди 1987 в 1988 годов рождения с помощью летающего аппарата пытались переместить табачные изделия через белорусско-польскую границу. Для этого они переделали дрон кустарным способом, приспособив его к противоправной деятельности, передает «Белсат».

Гродненцы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 23:30 КоАП Республики Беларусь за нарушение пограничного режима, а именно за незаконное использование летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы, сообщает Государственный пограничный комитет. Им грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).


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