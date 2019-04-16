В Могилеве опрокинулась маршрутка с пассажирами 16.04.2019, 19:05

Фото: mogilev.online

Маршрутка перевернулась после столкновения с грузовиком.

Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает mogilev.online со ссылкой на телеграм-канал «Дпс Могилев».

Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате столкновения маршрутка перевернулась.

Фото: mogilev.online

Пассажиры получили травмы. Известно, что на месте ДТП работала скорая. На Челюскинцев и прилегающих улицах из-за аварии, по словам очевидцев, образовалась пробка.