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В Могилеве опрокинулась маршрутка с пассажирами

  • 16.04.2019, 19:05
Фото: mogilev.online

Маршрутка перевернулась после столкновения с грузовиком.

Крупное ДТП произошло сегодня днем на улице Челюскинцев в Могилёве, сообщает mogilev.online со ссылкой на телеграм-канал «Дпс Могилев».

Столкнулись маршрутка и грузовик, в результате столкновения маршрутка перевернулась.

Фото: mogilev.online

Пассажиры получили травмы. Известно, что на месте ДТП работала скорая. На Челюскинцев и прилегающих улицах из-за аварии, по словам очевидцев, образовалась пробка.

Фото: mogilev.online

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