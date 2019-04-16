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Арина Соболенко: На корте я не могу все время смеяться, я должна быть сосредоточенной

  • 16.04.2019, 19:35
Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси рассказала о своем поведении на теннисном корте и за его пределами.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала о своем поведении на теннисном корте и за его пределами.

- Как будто я — это два разных человека. На корте я не могу все время смеяться. Я должна быть сосредоточенной и серьезной, чтобы показать свою лучшую игру.

Вне корта я стараюсь улыбаться, расслабляться и быть нормальным человеком! Но не как сумасшедшая, — цитирует Соболенко wtatennis.com.


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